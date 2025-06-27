Павло Василенко

Центральний захисник Роман Дідик підписав трудову угоду з ЛНЗ. термін дії контракту не повідомляється, але раніше у вітчизняних ЗМІ була інформація, що ЛНЗ може заплатити за Романа близько мільйона євро.

Дідик є вихованцем Руху. У сезоні 2024/25 років він провів за цю львівську команду 30 поєдинків у всіх офіційних турнірах: два голи, дві результативні передачі.

Transfermarkt оцінює 22-річного центрального оборонця у 800 тисяч євро.

У сезоні 2024/25 ЛНЗ набрав 31 заліковий бал та фінішував на 12-му місці у турнірній таблиці УПЛ.

Цього літа черкаську команду очолив екснаставник Руха Віталій Пономарьов.