Засновник Руха Григорій Козловський оцінив готовність випускників академії замінити лідерів, що залишають клуб. Його слова наводить пресслужба клубу.

Сила нашого клубу - у наших вихованцях. Кожна нова хвиля молоді, яка приходить і навчається в академії Руха, є сильнішою за своїх попередників. Я бачу зараз великий потенціал у гравців 2007-2008 років народження, які вже стукають у двері першої команди. Далі йдуть діти 2009-2010 років народження, в яких також дуже великий потенціал, адже з кожним роком наші вихованці стають все сильнішими. З часом ми отримаємо дуже серйозне підсилення завдяки цим гравцям.

Ми виховуємо якісних гравців, які мають попит на футбольному ринку і це - частина нашої філософії. Наше завдання - виховати якомога більше талановитих і професійних молодих гравців. Ми не хочемо чекати до 20-22 років і казати, що в нас грають молоді футболісти. Та ж Барселона з 17-18-річними гравцями у складі доходить до півфіналу ЛЧ та виграє один з кращих європейських чемпіонатів і не боїться довіряти юним гравцям, то чому ми повинні боятись?

Ми готові на такі кроки і віримо у своїх вихованців. Я чітко знаю, що наші діти ще здивують всіх і скоро всі дізнаються про імена наших футболістів і ці зірочки засяють на футбольному небосхилі!, - розповів Козловський.