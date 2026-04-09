Крах мерсисайдців у Парижі. ПСЖ обіграв Ліверпуль у Лізі чемпіонів
У складі французької команди голи забили Дуе і Кварацхелія
ПСЖ здобув перемогу над Ліверпулем у першій зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні Парк де Пренс завершився з рахунком 2:0 на користь парижан.
Господарі вийшли вперед уже на 11-й хвилині. Дезіре Дуе здійснив сольний прохід, обігравши кількох захисників, і пробив з лінії штрафного майданчика. Після рикошету м'яч опинився у сітці воріт мерсисайдців.
У другому таймі команда Луїса Енріке подвоїла перевагу. На 65-й хвилині Жуан Невес вивів Хвічу Кварацхелію на побачення з голкіпером, і вінгер технічно перекинув воротаря Ліверпуля.
Нагадаємо, український захисник парижан Ілля Забарний провів цей поєдинок на лаві запасних.
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Перший матч
ПСЖ — Ліверпуль 2:0
Голи: Дуе 11, Кварацхелія 65
Гра-відповідь відбудеться 14 квітня в Англії.
