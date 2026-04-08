Голи Альвареса і Серлота принесли Атлетіко перемогу над Барселоною
Матч-відповідь відбудеться 14 квітня у Мадриді
близько 1 години тому
Барселона поступилася на Камп Ноу мадридському Атлетіко у першій зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Ключовий епізод матчу стався на 44-й хвилині. Захисник синьо-гранатових Пау Кубарсі отримав червону картку після втручання системи VAR.
Одразу після цього Хуліан Альварес реалізував штрафний удар, поціливши у верхній кут воріт. У другому таймі мадридці подвоїли перевагу. На 70-й хвилині Александер Серлот після передачі Маттео Руджері завдав точного удару з меж штрафного майданчика.
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Перший матч
Барселона – Атлетіко – 0:2
Голи: Альварес, 45, Серлот, 70
Вилучення: Кубарсі (44, груба гра)
Матч-відповідь відбудеться 14 квітня у Мадриді.
