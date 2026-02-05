Павло Василенко

Французький Монако ухвалив резонансне рішення щодо Поля Погба, не включивши зіркового півзахисника до заявки команди на матчі Ліги чемпіонів. Хавбек приєднався до монегасків шість місяців тому, однак за цей час провів на полі лише три поєдинки, сумарно зігравши близько 30 хвилин.

Основною причиною такого кроку стала затяжна травма стегна, якої Погба зазнав ще у грудні. Француз досі не відновився повною мірою, а в клубі відверто визнають: конкретних термінів його повернення наразі не існує.

«Увесь наш медичний штаб зосереджений на пошуку рішення. Перш за все Полю потрібно повернутися до повноцінних тренувань, і лише після цього ми зможемо говорити про його участь у матчах. Коли саме це станеться – у нас немає чіткої відповіді», – заявив спортивний директор Монако Тьяго Скуро.

Контракт Погба з клубом чинний до червня 2027 року, однак його відсутність у заявці на найпрестижніший єврокубок лише підсилює сумніви щодо подальшого майбутнього гравця в команді. За інформацією французьких ЗМІ, керівництво Монако вже розглядає можливість дострокового розірвання угоди з чемпіоном світу.

Найближчим часом монегаскам доведеться зіграти проти ПСЖ у плей-оф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – і без Погба в складі.