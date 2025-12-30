Сергій Разумовський

Півзахисник Монако Поль Погба став одним із лауреатів цьогорічної Globe Soccer Awards, отримавши спеціальну відзнаку за повернення у професійний футбол. Нагородження відбулося 28 грудня у Дубаї (ОАЕ) під час 16-ї щорічної церемонії Globe Soccer Awards, де 32-річному французу вручили Comeback Award.

В офіційному поясненні на сайті премії підкреслили, що Globe Soccer «із радістю вітає повернення до гри такого чемпіона, як Поль Погба», який «занадто довго залишався поза футбольним полем», попри те що протягом кар’єри демонстрував «безперечну майстерність». Організатори також наголосили: Погба залишається одним із найсильніших півзахисників свого покоління, а його відсутність була відчутною втратою для видовищності гри та для прикладу, який він подавав іншим гравцям. Окремо зазначено, що це визнання спрямоване не стільки на підсумок пройденого, скільки на погляд у майбутнє – як на шанс Погба «залишити ще один слід досконалості у футболі», а сама нагорода має оцінити його шлях і привітати повернення «з повагою та впевненістю».

Варто додати, що Comeback Award цього року вручили лише вдруге в історії Globe Soccer Awards – минулого сезону її отримав клуб Комо. Історія камбеку Погба справді показова: він не грав на професійному рівні понад два роки – з вересня 2023-го по листопад 2025-го. У 2023 році француза відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту з позитивним результатом на тестостерон. У лютому 2024-го він отримав дискваліфікацію на чотири роки, однак у жовтні того ж року після розгляду апеляції Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) скоротив покарання до 18 місяців.

Повернення на поле відбулося 22 листопада 2025 року: Погба зіграв свій перший матч більш ніж за два роки, вийшовши на заміну у зустрічі з Ренном, яка завершилася поразкою 1:4. У поточному сезоні в складі Монако він провів 3 матчі в усіх турнірах (30 хвилин), результативними діями поки що не відзначався.

