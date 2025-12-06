Павло Василенко

Бастіан Швайнштайгер опинився під шквалом критики в Німеччині після новин про розлучення з Аною Іванович. Їхній дев’ятирічний шлюб добігає кінця – подання на розлучення, оформлене сербською екстенісисткою, вже перебуває у суді. Та найбільше обурення викликала поведінка Бастіана, яку в медіа називають відверто боягузливою.

За даними німецьких ЗМІ, колишня зірка футболу уникає будь-яких зустрічей зі своєю дружиною – жінкою, з якою прожив понад одинадцять років і виховує трьох дітей. Попри це саме Швайнштайгера вважають винним у крахові стосунків – через його позашлюбний роман.

«Ана подала на розлучення кілька днів тому. Усе відбувається через адвокатів – вони навіть не хочуть бачити одне одного в суді», – повідомило джерело газеті Bild.

Зазначається, що Іванович отримала все, чого просила, а Бастіан без заперечень погодився на запропонований поділ майна.

«Швайнштайгер не мав претензій щодо майна. Ана живе з дітьми на Майорці та подала заяву на повну опіку. Вона дуже болісно переживає ситуацію, хоче лише якнайшвидше закрити це питання й рухатися далі. Вона часто буває в Белграді, де рідні та друзі підтримують її», – додає Bild.

Натомість 41-річний Бастіан, за словами джерела, сприйняв розлучення напрочуд спокійно.

«На відміну від Ани, він не дуже засмучений. Насолоджується стосунками з новою дівчиною та старається уникати будь-яких зустрічей з Іванович. Робить все можливе, аби цього не сталося».

Швайнштайгер – легенда Баварії, колишній гравець Манчестер Юнайтед і Чикаго, чемпіон світу 2014 року. Завершив кар’єру у 2019-му.

Іванович – один із символів світового тенісу: у 2008-му вона виграла «Ролан Гаррос», стала першою ракеткою світу та здобула статус однієї з найпопулярніших спортсменок планети. Завершивши кар’єру у 29 років, вона присвятила себе родині та заробила мільйони не лише на кортах, а й на рекламних контрактах.