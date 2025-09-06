Експівзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер розкритикував дії національної команди у поєдинку проти Словаччини, що завершився поразкою 0:2. Про це повідомляє видання Bayern & Germany.

«Мені шкода, але я ні на хвилину не вірив, що ми переможемо. Це важка поразка, ми були дійсно жахливі. Ми помилялися в простих передачах, не створювали жодної загрози біля воріт суперника. Наша мова тіла після того, як ми пропустили і почали програвати 0:1, просто зникла.

Якщо ви хочете щось виграти, потрібно показувати характер. Гравці повинні усвідомити, що це було погано. Сьогодні я не відчував ніякої небезпеки. Тренер може говорити хоч всю ніч, але гравці повинні самі це зрозуміти.

Якщо ми будемо грати так, як зі словаками, нам потрібно буде мати багато удачі, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу», – сказав Швайнштайгер.