Генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко повідомив про зміни у процедурі атестації клубів для участі у чемпіонаті України, які відбудуться у новому сезоні.

Минулого року на зустрічі керівництва УАФ з клубами УПЛ та ПФЛ були презентовані пропозиції щодо зміни формату процедури атестації. Вони вже частково втілені в життя.

Зокрема, раніше, до цього сезону включно, процедура атестації здійснювалася в рамках дочірньої організації «Центр ліцензування», який сьогодні переформатований в «Центр футбольної освіти та лідерства».

І цей центр зконцентрується тепер виключно на питаннях підготовки тренерів та футбольних фахівців за різними напрямками. А центр ліцензування, центр саме атестації, тепер буде в рамках адміністрації УАФ, створено відповідний відділ.

Сергій Єльшов, який багато років працював у різних ролях в адміністративному підрозділі з атестації, очолив цей відділ. Тому з цього сезону наступна процедура атестації буде відбуватися вже під егідою безпосередньо УАФ, проводитися адміністрацією УАФ і нашими фахівцями.

Друга зміна – це те, що в комітет атестації долучено представників від УПЛ та ПФЛ – президента УПЛ Євгена Дикого та президента ПФЛ Олександра Каденка.

Вони безпосередньо не можуть брати участь у голосуванні, оскільки є членами виконкому УАФ, але будуть у ролі спостерігачів у цьому комітеті, можуть моніторити діяльність, задавати питання, надавати додаткову інформацію на запит членів комітетів про той чи інший клуб.

Особливо це стосується переходу клубів між лігами. Це важливо, тому що для прийняття рішення, чи відповідає клуб певним вимогам УПЛ, буде корисно почути інформацію від керівника ПФЛ, в якому клуб до того брав участь щонайменше два сезони.

Також питання фінансування даного напрямку – це одне з питань, які піднімалися футбольними клубами. Раніше багато років за цю процедуру стягувалися кошти з клубів. Хоч УЄФА напряму фінансувала цей напрям діяльності УАФ, але паралельно з клубів брали кошти за процедуру атестації.

Клуби підняли ці питання, ми здійснили нараду з даного запиту та прийшли до висновку, що ми можемо за рахунок цих коштів від УЄФА повністю покривати цю процедуру, і відтепер було зменшено внесок, бо це був перехідний рік. Було зменшено внесок для клубів УПЛ.

А вже з сезону 2025/26 процедура атестації, яка почнеться восени та буде стосуватися сезону 2026/27, – вже повністю клуби звільняються від обов'язку платити будь-які кошти за цю процедуру, вона повністю буде покриватися за рахунок коштів УЄФА. Тому процедуру атестації намагаємося зробити більш прозорою, рівнонаближеною для всіх клубів, – повідомив Грищенко в інтерв'ю Tribuna.com.