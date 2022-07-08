Красніков: «Дніпро-1» не забере половину складу «Металіста»

Віце-президент харків'ян вважає, що команда не розвалиться

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков вірить, що команда не розвалиться після того, як лідери підуть в «Дніпро - 1». Про це він заявив в шоу «Денисов тайм».

«Якщо ми з Кучером перейдемо в« Дніпро - 1 », то« Металіст »долужить хороші фінанси, які дозволять клубу рік або навіть два досить добротно існувати. Перехід ряду гравців в «Дніпро - 1» - одне з наших умов. У нас є бачення. Це не буде, що ми заберемо половину складу. 2 - 3 людини і все ».

Раніше стало відомо, як Олександр Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни.