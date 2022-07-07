Красніков: «Ярославський запевнив мене, що з «Металістом» все буде нормально»
Стало відомо, як Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни
Про це розповів Красніков
Віце-президент «Металіста» Євген Красніков в шоу «Денисов тайм» розповів про фінансування клубу в умовах війни.
«Ярославський дає гроші. Звичайно, не в тому обсязі, не в тому розмірі. Зараз всім важкувато, і він не виняток. Звичайно, Ярославський залишається.
Але додаткові фінанси, які ми можемо отримати за оренду або продаж гравців, допоможуть зберегти клуб. Найголовніше завдання, щоб закінчилася війна і щоб в нашу прекрасну країну прийшов світ. Тоді все буде зовсім по - іншому ».
раніше Красніков підтвердив, що може піти в «Дніпро - 1».