Стало відомо, як Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков в шоу «Денисов тайм» розповів про фінансування клубу в умовах війни.

Але додаткові фінанси, які ми можемо отримати за оренду або продаж гравців, допоможуть зберегти клуб. Найголовніше завдання, щоб закінчилася війна і щоб в нашу прекрасну країну прийшов світ. Тоді все буде зовсім по - іншому ».