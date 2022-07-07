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Стало відомо, як Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни

Про це розповів Красніков
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:50
Стало відомо, як Ярославський фінансує «Металіст» в умовах війни

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков в шоу «Денисов тайм» розповів про фінансування клубу в умовах війни.

«Ярославський дає гроші. Звичайно, не в тому обсязі, не в тому розмірі. Зараз всім важкувато, і він не виняток. Звичайно, Ярославський залишається.

Але додаткові фінанси, які ми можемо отримати за оренду або продаж гравців, допоможуть зберегти клуб. Найголовніше завдання, щоб закінчилася війна і щоб в нашу прекрасну країну прийшов світ. Тоді все буде зовсім по - іншому ».

раніше Красніков підтвердив, що може піти в «Дніпро - 1».

Петро Приходько
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Євген Красніков Металіст

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