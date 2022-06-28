Красніков: «Найголовніше – провести чемпіонат України. Не важливі рівень та якість»

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков висловився про проведення наступного сезону УПЛ в умовах війни.

Найголовніше – провести чемпіонат. Чи не важливий рівень, якість. Хотілося б, щоб він був цікавий для уболівальників, але найголовніше – провести чемпіонат. Коли футбол є в країні – це дуже важливо.

Багато прихильників, щоб проводити тільки в Україні. Я думаю, треба до цього питання підходити дуже гнучко ».