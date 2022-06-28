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Світовий бокс. Тижневик

Красніков: «Найголовніше – провести чемпіонат України. Не важливі рівень та якість»

Віце-президент «Металіста» висловився про футбол в умовах війни
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:19
Красніков: «Найголовніше – провести чемпіонат України. Не важливі рівень та якість»

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков висловився про проведення наступного сезону УПЛ в умовах війни.

«Я бачу, що Міністерство спорту, президент УАФ Андрій Павелко, всі клуби хочуть проводити чемпіонат – це найголовніше. А де? Думаю, домовимося, вирішимо, приймемо спільне правильне рішення.

Найголовніше – провести чемпіонат. Чи не важливий рівень, якість. Хотілося б, щоб він був цікавий для уболівальників, але найголовніше – провести чемпіонат. Коли футбол є в країні – це дуже важливо.

Багато прихильників, щоб проводити тільки в Україні. Я думаю, треба до цього питання підходити дуже гнучко ».

раніше стало відомо, що УПЛ стартує в серпні.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Євген Красніков Металіст

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