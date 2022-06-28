У «Зорі» попрощалися зі Скрипником та його штабом

Луганчани подякували наставника і його команді

Луганська «Зоря» на офіційному сайті попрощалася з Віктором Скрипником і його тренерським штабом.



«Президент футбольного клубу «Зоря» Євген Геллер, керівництво клубу, гравці і колектив щиро дякують Віктору Скрипнику та його тренерському штабу за роки, віддані нашій команді. Євген Геллер побажав екс-рульовому і його тренерському штабу – Веселіну Атанасову, Сергію Попову, Григорію Ярмашу, Андрію Микитину і Артему Чернишову успіхів у всіх матчах, крім матчів проти «Зорі».

Скрипник прийшов в «Зарю» влітку 2019-го року і двічі приводив команду до бронзи чемпіонату України і до виходу у фінал Кубка України.

Нагадаємо, з нового сезону Скрипник буде новим головним тренером полтавської «Ворскли».