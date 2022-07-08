Красніков назвав завдання «Дніпра-1» на наступний сезон, хоча поки залишається в «Металісті»

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Віце-президент «Металіста» Євген Красніков, який очікує початку роботи в «Дніпрі-1», висловився про завдання дніпровського клубу в ефірі програми « Денисов тайм ».

« Якщо ми з Кучером приймемо пропозицію « Дніпра-1 », то вже будемо потім обговорювати завдання. Зрозуміло, що якщо нам скажуть боротися за титул в цьому сезоні... Це дуже складно, і ми навряд чи тоді погодимося. А так потрібно створити команду, виступити в єврокубках добре.

Поборотися мінімум за 3-е місце, адже є ще « Ворскла » і « Зоря ». Звичайно, « Шахтар » і « Динамо » втрачають гравців, але вони залишаються основними претендентами на титул ».

Раніше Красніков заявив, що « Дніпро-1 » буде базуватися не в Україні.