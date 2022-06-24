Віце-президент «Металіста»: «Можливо, будемо підключати гравців 2006-го року»
Красніков: «Не думаю, що «Металіст» зараз буде конкурувати за єврокубки»
Харківський клуб має намір закріпитися в УПЛ
Віце - президент «Металіста» Євген Красніков розповів про плани команди на прийдешній сезон УПЛ.
«Не думаю, що ми будемо зараз конкурувати за єврокубки в перший же рік. Нам потрібно закріпитися. Якби ми посилилися легіонерами, то дійсно я міг би говорити про це. А так потрібно закріпитися, спробувати.
Багато хлопців не грали в УПЛ. Ми віримо в них, вони амбітні, горять бажанням. Відчувають наше ставлення до них, а ми відчуваємо їхнє ставлення до нас ».
Раніше стало відомо, що Мирон Маркевич міг повернутися в «Металіст».
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