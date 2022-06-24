Красніков: «Не думаю, що «Металіст» зараз буде конкурувати за єврокубки»

Віце - президент «Металіста» Євген Красніков розповів про плани команди на прийдешній сезон УПЛ.

Багато хлопців не грали в УПЛ. Ми віримо в них, вони амбітні, горять бажанням. Відчувають наше ставлення до них, а ми відчуваємо їхнє ставлення до нас ».