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Маркевич: «У мене була домовленість з Красніковим про повернення в «Металіст»

Але війна зіпсувала всі плани тренера
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:24
Маркевич: «У мене була домовленість з Красніковим про повернення в «Металіст»

Український тренер Мирон Маркевич заявив, що міг повернутися в «Металіст».

«Звичайно, я мріяв повернутися в Харків. У мене з Красніковим була домовленість, що якщо команда вийде у Вищу лігу, то я, можливо, повернуся. Правда, пізніше я сказав, що Кучер нормально працює. Це було б, напевно, неправильно. Але війна все поламала.

З Ярославським теж був на зв'язку. На 60 років їздив до нього ( 05.12.2019 - прим. ). Запізнюємося часто, але це вже все історія ».

раніше Маркевич висловився про Анатолії Тимощука, Якого в Україні вже всі ненавидять.

Петро Приходько
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Мирон Маркевич Металіст

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