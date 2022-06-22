«Г*ндон, та й г*ндон». У Маркевича запитали про Тимощука
Маркевич: «У мене була домовленість з Красніковим про повернення в «Металіст»
Але війна зіпсувала всі плани тренера
Український тренер Мирон Маркевич заявив, що міг повернутися в «Металіст».
«Звичайно, я мріяв повернутися в Харків. У мене з Красніковим була домовленість, що якщо команда вийде у Вищу лігу, то я, можливо, повернуся. Правда, пізніше я сказав, що Кучер нормально працює. Це було б, напевно, неправильно. Але війна все поламала.
З Ярославським теж був на зв'язку. На 60 років їздив до нього ( 05.12.2019 - прим. ). Запізнюємося часто, але це вже все історія ».
раніше Маркевич висловився про Анатолії Тимощука, Якого в Україні вже всі ненавидять.
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