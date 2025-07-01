Красніков відреагував на інформацію про те, що асистент Моурінью може очолити Металіст
Чітка заява функціонера
близько 1 години тому
Напередодні низка італійських ЗМІ оприлюднила інформацію, яку охоче розтиражували вітчизняні журналісти, що асистент головного тренера турецького Фенербахче Жозе Моурінью Сальваторе Фоті, незабаром може стати новим головним тренером Металіста.
Однак перший віцепрезидент харківського клубу Євгеній Красніков в інтерв’ю сайту Sport-express.ua подібний інсайд заперечив.
«Повна маячня! Я вперше про це чую, і ця інформація не має під собою жодного підґрунтя. Я не знаю, хто таке написав і, найголовніше, – навіщо. Андрій Анатолійович Аніщенко – прекрасний тренер і людина. Керівництво Металіста повністю задоволене його роботою, і Андрій Анатолійович має необмежений кредит довіри».
Металіст у сезоні 2024/25 років посів шосте місце у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги Чемпіонської групи.