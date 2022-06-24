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Красніков: «Все легіонери «Металіста» зараз знаходяться в орендах, у нас нормальний склад як для новачка УПЛ»

Харківський клуб повертається в еліту
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:18
Красніков: «Все легіонери «Металіста» зараз знаходяться в орендах, у нас нормальний склад як для новачка УПЛ»

Віце - президент «Металіста» Євген Красніков висловився про поточний склад харківського клубу.

«Легіонери зараз все знаходяться в орендах, крім Маілтона. Він їздив відновлюватися, у нього були деякі проблеми, пройшов курс лікування. Все нормально, в принципі. Єдина проблема є по Давиду, ми там не отримали IMS, незрозуміла ситуація з цим клубом, «Віторією». Він непоганий футболіст, але то він приїхав, то поїхав.

А так, всі хлопці вели себе солідно, і клуби теж. У Пейшото оренда з лютого по грудень ( прим. – в бразильській «Сеаре» ). Скелет тих, кого ми збирали ще в другій лізі, зберігся. Хлопці, на яких ми розраховуємо. А решта... Додамо легіонерів, то додамо, а якщо немає, то немає. У нас досить нормальний склад як для новачка. Постараємося не підвести наших уболівальників і нав'язати конкуренцію на футбольному полі ».

раніше Красніков висловився про цілі «Металіста» на прийдешній сезон.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Металіст Євген Красніков

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