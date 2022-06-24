Красніков: «Все легіонери «Металіста» зараз знаходяться в орендах, у нас нормальний склад як для новачка УПЛ»

Віце - президент «Металіста» Євген Красніков висловився про поточний склад харківського клубу.

А так, всі хлопці вели себе солідно, і клуби теж. У Пейшото оренда з лютого по грудень ( прим. – в бразильській «Сеаре» ). Скелет тих, кого ми збирали ще в другій лізі, зберігся. Хлопці, на яких ми розраховуємо. А решта... Додамо легіонерів, то додамо, а якщо немає, то немає. У нас досить нормальний склад як для новачка. Постараємося не підвести наших уболівальників і нав'язати конкуренцію на футбольному полі ».