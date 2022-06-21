Красніков: «Запас міцності «Металіста» - це Ярославський»

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков розповів про стан справ в харківському клубі.

«Металіст» зараз знаходиться на зборах в Туреччині. Приїхали всі хлопці з тих, хто був. Залишилося, щоб доїхали Романюк і Федор. Команда тренується, вже визначені товариські матчі. Йде підготовка до сезону.

Війна ще раз показала, що ми ні в кого не помилилися. Як в професійному плані, так і в людському. Кучер усіма задоволений, із задоволенням працюємо. Може, навіть будемо підключати молодих хлопців, 2006 року. Не відразу в якості основних гравців, але будемо пробувати, розвивати. Школа наша ж працює, традиції треба продовжувати. Ми випускаємо непоганих футболістів.

Я кожен день спілкуюся з Ярославським. Ярославський - президент клубу. Я з ним все обговорюю. Управлінням клубу зараз займаюся я: спонсори, трансфери. Ви ж розумієте, що таке запас міцності «Металіста»? Хто такий запас міцності «Металіста»? Це Олександр Владиленовіч Ярославський. Іншого нічого ніхто не придумав. Він запевнив мене, що все буде нормально. Так, звичайно, фінансування, може, буде не в тих обсягах. Всі розуміють, що війна нікого не залишила... Багатшими точно ніхто не став ».