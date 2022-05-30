Левандовскі: «Моя історія з« Баварією» завершена»
Крім Левандовськи «Баварію» покине ще один гравець своєї збірної
Про відхід півзахисника оголосив сам клуб
19:51
Корентен Толіссо / Фото - ФК Баварія
Півзахисник збірної Франції Корентен Толіссо покине «Баварію» в якості вільного агента. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Чинний контракт 27-річного футболіста закінчується прийдешнім літом. Сторони вирішили не продовжувати угоду.
До мюнхенцям Толіссо приєднався в 2017 році. За цей період француз відіграв 118 матчів, відзначившись 21 голом і 15 асистами.
Раніше нападник Роберт Левандовськи оголосив про відхід з «Баварії».
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