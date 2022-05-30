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Левандовскі: «Моя історія з« Баварією» завершена»

Польський форвард заявив, що покине мюнхенський клуб
Футбол Бундесліга
16:51
Левандовскі: «Моя історія з« Баварією» завершена»

Нападаючий «Баварії» Роберт Левандовскі заявив, що покине мюнхенський клуб. його цитує Sport.pl.

«Сподіваюся, того, що я скажу зараз, досить. Що більше питань не буде потрібно. На сьогоднішній день я точно знаю, що моя історія з «Баварією» закінчена.

Після останніх місяців я не можу собі уявити подальшу співпрацю. Перехід буде хорошим рішенням для обох сторін. І я вірю, що «Баварія» не зупинить мене тільки для того, щоб це зробити ».

Контракт Левандовскі з «Баварією» закінчується в червні 2023-го року.

Раніше повідомлялося, що «Барселона» хоче підписати Левандовскі.

Петро Приходько
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія

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