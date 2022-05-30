Левандовскі: «Моя історія з« Баварією» завершена»

Нападаючий «Баварії» Роберт Левандовскі заявив, що покине мюнхенський клуб. його цитує Sport.pl.

Після останніх місяців я не можу собі уявити подальшу співпрацю. Перехід буде хорошим рішенням для обох сторін. І я вірю, що «Баварія» не зупинить мене тільки для того, щоб це зробити ».