Левандовскі: «Важко сказати, чи я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні»
Левандовскі: «Моя історія з« Баварією» завершена»
Польський форвард заявив, що покине мюнхенський клуб
16:51
Нападаючий «Баварії» Роберт Левандовскі заявив, що покине мюнхенський клуб. його цитує Sport.pl.
«Сподіваюся, того, що я скажу зараз, досить. Що більше питань не буде потрібно. На сьогоднішній день я точно знаю, що моя історія з «Баварією» закінчена.
Після останніх місяців я не можу собі уявити подальшу співпрацю. Перехід буде хорошим рішенням для обох сторін. І я вірю, що «Баварія» не зупинить мене тільки для того, щоб це зробити ».
Контракт Левандовскі з «Баварією» закінчується в червні 2023-го року.
Раніше повідомлялося, що «Барселона» хоче підписати Левандовскі.
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