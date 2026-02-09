Павло Василенко

Кріштіану Роналду знову опинився в центрі футбольної уваги – цього разу через перелік умов, які він висунув керівництву Аль-Насра для продовження кар’єри в Саудівській Аравії. За інформацією джерел, близьких до клубу, португалець чітко окреслив свої вимоги як на завершення поточного сезону, так і на наступну кампанію.

Передусім Роналду наполягає на повному відновленні управлінських повноважень Жозе Семеду та Шімау Коутінью, з гарантією відсутності будь-якого зовнішнього втручання в їхню роботу. Саме сторонній тиск, за даними інсайдерів, став одним із головних джерел напруження в клубі раніше.

Окремим пунктом іде вимога суттєво посилити фінансову підтримку спортивного проєкту, аби Аль-Наср міг реально боротися за трофеї. Як капітан команди, Роналду також хоче чіткої та публічної позиції клубу, яка б захищала його та керівництво від постійної критики й інформаційних атак.

На наступний сезон очікування ще амбітніші. Португалець вимагає прозорої структури управління, конкретних механізмів підтримки та трансферів на рівні прямих конкурентів. Він також наполягає на збереженні своїх нинішніх повноважень у межах проєкту – саме цей пункт викликав найбільше суперечок.

Додатковим сюрпризом стало бажання Роналду продовжити контракт з головним тренером Жорже Жезусом, якому він повністю довіряє. У клубі думки розділилися: одні вважають, що вплив і статус Роналду виправдовують такі умови, інші застерігають – жоден гравець не має бути більшим за клуб. Чи погодиться Аль-Наср на ці вимоги, покаже час, але очевидно одне: навіть зараз Роналду продовжує диктувати правила гри.