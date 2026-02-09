Роналду може продовжити карʼєру в МЛС
Букмекери назвали США головним напрямком для португальця після можливого відходу з Аль-Насра
18 хвилин тому
Майбутнє Кріштіану Роналду в Аль-Насрі опинилося під сумнівом, португальця все частіше повʼязують з продовженням карʼєри у МЛС. Переїзд до США є найбільш імовірним сценарієм у разі відходу нападника з саудівського клубу.
Останнім часом Роналду пропустив два матчі чемпіонату Саудівської Аравії — проти Аль-Ріяда та Аль-Іттіхада, що викликало розмови про його бойкот. Раніше зʼявлялася інформація про невдоволення футболіста підходом Суверенного фонду Саудівської Аравії до управління Аль-Насром у порівнянні з конкурентами. Також зазначалося, що, на думку Роналду, клубу заважають у боротьбі за чемпіонство.
Крім того, повідомлялося про негативне ставлення португальця до переходу Карима Бензема в Аль-Хилаль, що, за його переконанням, шкодить конкуренції в лізі. За іншими даними, Роналду був готовий зіграти проти Аль-Іттіхада, якщо б клуб погасив заборгованість із зарплати.
На тлі цієї ситуації букмекери оцінили ймовірні варіанти продовження карʼєри 41-річного нападника. Найменші коефіцієнти отримали клуби МЛС, тоді як повернення до Європи розглядається як менш імовірне.
Наступний клуб Роналду за версією букмекерів:
Будь-який клуб МЛС — 2.80
Спортинг Лісабон — 3.45
Будь-який клуб Саудівської Аравії — 5.90
Реал — 10.00
Челсі — 12.50
