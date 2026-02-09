SEO description



Майбутнє Кріштіану Роналду в Аль-Насрі опинилося під сумнівом, португальця все частіше повʼязують з продовженням карʼєри у МЛС. Переїзд до США є найбільш імовірним сценарієм у разі відходу нападника з саудівського клубу.

Останнім часом Роналду пропустив два матчі чемпіонату Саудівської Аравії — проти Аль-Ріяда та Аль-Іттіхада, що викликало розмови про його бойкот. Раніше зʼявлялася інформація про невдоволення футболіста підходом Суверенного фонду Саудівської Аравії до управління Аль-Насром у порівнянні з конкурентами. Також зазначалося, що, на думку Роналду, клубу заважають у боротьбі за чемпіонство.

Крім того, повідомлялося про негативне ставлення португальця до переходу Карима Бензема в Аль-Хилаль, що, за його переконанням, шкодить конкуренції в лізі. За іншими даними, Роналду був готовий зіграти проти Аль-Іттіхада, якщо б клуб погасив заборгованість із зарплати.

На тлі цієї ситуації букмекери оцінили ймовірні варіанти продовження карʼєри 41-річного нападника. Найменші коефіцієнти отримали клуби МЛС, тоді як повернення до Європи розглядається як менш імовірне.

Наступний клуб Роналду за версією букмекерів: