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Роналду спробує свої сили в чемпіонаті Німеччини

37-річний португалець може перейти до «Баварії»
Футбол Бундесліга
08:54
Роналду спробує свої сили в чемпіонаті Німеччини

Зоряний форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може перейти в «Баварію», повідомляє видання As.

За інформацією джерела, в мюнхенському клубі шукають заміну Роберту Левандовскі, Який незабаром повинен піти.

Роналду зацікавлений в переході в «Баварію», оскільки з німецьким клубу у португальця є більше шансів виграти трофей ніж з МЮ, на думку самого гравця.

Раніше стало відомо, що «Баварія» відхилила чергову пропозицію «Барселони» по Роберту Левандовскі.

Петро Приходько
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Теги

Баварія Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед

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