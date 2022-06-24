Роналду спробує свої сили в чемпіонаті Німеччини

Мисливці на гігантських лобстерів
30 червня 16:05
Зоряний форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може перейти в «Баварію», повідомляє видання As.
За інформацією джерела, в мюнхенському клубі шукають заміну Роберту Левандовскі, Який незабаром повинен піти.
Роналду зацікавлений в переході в «Баварію», оскільки з німецьким клубу у португальця є більше шансів виграти трофей ніж з МЮ, на думку самого гравця.
Раніше стало відомо, що «Баварія» відхилила чергову пропозицію «Барселони» по Роберту Левандовскі.
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