Роналду спробує свої сили в чемпіонаті Німеччини

37-річний португалець може перейти до «Баварії»

Зоряний форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може перейти в «Баварію», повідомляє видання As.

За інформацією джерела, в мюнхенському клубі шукають заміну Роберту Левандовскі, Який незабаром повинен піти.

Роналду зацікавлений в переході в «Баварію», оскільки з німецьким клубу у португальця є більше шансів виграти трофей ніж з МЮ, на думку самого гравця.

Раніше стало відомо, що «Баварія» відхилила чергову пропозицію «Барселони» по Роберту Левандовскі.