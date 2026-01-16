Ексгравець Реала скептично оцінив перспективи каталонців у Європі

Колишній півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос поділився думкою щодо шансів Барселони на успіх у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Барселона не виграє жодних міжнародних титулів. Принаймні мені так здається. У невдалий день для Педрі, Ямаля або Рафіньї будь-яка команда може створити проблеми Барселоні та вибити її з Ліги чемпіонів, заявив Кроос в ефірі подкасту Einfach mal Luppen.

У нинішньому сезоні Ліги чемпіонів Барселона провела шість матчів, у яких здобула три перемоги, зазнала двох поразок і один раз зіграла внічию. Після цього команда посідає 15-те місце в таблиці загального етапу турніру.

Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів синьо-гранатові проведуть 21 січня. У цей день Барселоні належить виїзна зустріч із празькою Славією.

Вчора, 15 січня, Барселона пройшла у 1/8 фіналу Кубка Іспанії Расинг Сантандер.