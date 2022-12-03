Найбільша драма ЧС-2022. Німеччина програвала Коста-Ріці, потім забила тричі, але все одно вилетіла з турніру
Кроос назвав головну причину невиходу Німеччини з групи
Півзахисник вважає, що у гравців немає стійкості
Півзахисник «Реала» Тоні Кроос висловився в ефірі Magenta TV про виліт Німеччини з чемпіонату світу Катарі.
Німеччина не повинна двічі поспіль вилітати з чемпіонату світу на груповому етапі. Мені здається, проблема не в якості гравців, а у відсутності автоматизму і стійкості.Президент Косово привітала Швейцарію з перемогою над Сербією.
У нас є лідери і гравці, які голосно заявляють про себе на поле. Іноді навіть занадто голосно, у випадку з Кімміхом.
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