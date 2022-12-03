Кроос назвав головну причину невиходу Німеччини з групи

Півзахисник «Реала» Тоні Кроос висловився в ефірі Magenta TV про виліт Німеччини з чемпіонату світу Катарі.





У нас є лідери і гравці, які голосно заявляють про себе на поле. Іноді навіть занадто голосно, у випадку з Кімміхом.