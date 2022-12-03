Збірна України розгромила Косово та перебуває за крок від виходу до елітного раунду відбору на ЧС
Президент Косово привітала Швейцарію з перемогою над Сербією
Один з голів забив етнічний албанець
Президент Косово Вьоса Османі привітала збірну Швейцарії з перемогою над Сербією на ЧС-2022.
«Молодці, албанці».
Bravo shqipe pic.twitter.com/nFzcKKnsNb— Vjosa Osmani ( @ VjosaOsmaniPRKS ) December 2, 2022
Відзначимо, що один з голів забив етнічний косовський албанець Джержан Шакірі.
Швейцарія зіграє з Португалією в 1/8 фіналу.
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