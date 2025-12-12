Сергій Разумовський

У п’ятому турі загального етапу Ліги конференцій Кристал Пелас на виїзді розгромив Шелбурн.

«Орли» вирішили долю гостьового поєдинку ще у першому таймі. Англійський клуб упевнено захопив ініціативу й уже на 11-й хвилині відкрив рахунок завдяки голу Уче. Згодом Нкетіа подвоїв перевагу гостей, а на 37-й хвилині Піно довів її вже до розгромної, фактично знявши всі питання щодо підсумкового результату. У підсумку англійці спокійно довели матч до логічної перемоги 3:0, не залишивши ірландській команді жодних шансів на камбек.

До вашої уваги огляд матчу.

Кристал Пелас набрав дев'ять очок і піднявся на дев'яту сходинку. Аби розраховувати на пряму путівку до 1/8 фіналу, слід в останньому турі перемагати фінський КуПС.

Ліга конференцій. Загальний етап, п'ятий тур

Шелбурн – Кристал Пелас 0:3

Голи: Уче, 11, Нкетіа, 25, Піно, 37