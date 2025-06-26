Хорватський захисник Анте Бекавач повинен з'явитись в розташуванні Кривбаса на зборах в Словенії.

23-річний гравець перебуває в статусі вільного агента. Бекавач має закрити проблемну позицію лівого фулбека, де Патрік ван Леувен певний час не зможе розраховувати на Івана Дібанго, який відновлюється після складної операції.

Останнім клубом в біографії Бекавича був Посушʼє з Боснії та Герцеговини.

Формується нова команда. Яке бачення майбутнього Кривбаса серед гравців?