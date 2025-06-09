Криворізький Кривбас підписав трирічний контракт із новим головним тренером — ним став 55-річний нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.

— Радий, що отримав запрошення очолити Кривбас. Це клуб із великими традиціями. Хочу, аби наша команда демонструвала атакувальний, видовищний футбол. Маємо хороших гравців, і наше завдання — допомогти їм розвиватися та досягати результатів у довгостроковій перспективі, — зазначив новий наставник Кривбаса.

Патрік ван Леувен народився 8 серпня 1969 року в місті Ассен, Нідерланди. Тренерську кар’єру розпочав у 2000 році, ставши координатором академії Феєнорда, де працював до 2006 року. Згодом обіймав керівні посади в академіях Шахтаря (2006–2013), Кайрата (2013–2015), Маккабі Тель-Авів (2016–2020), а також працював головним тренером у Маккабі, Зорі, Шахтарі та Металісті 1925.

Досягнення: володар Кубка Ізраїлю (2021), найкращий тренер УПЛ сезону 2022/2023. Має тренерську ліцензію категорії PRO УЄФА. Примітно, що свою першу тренерську ліцензію ван Леувен здобув у 21 рік.

Як футболіст (позиція — півзахисник) виступав у Спарті Роттердам (1991–1994) та Хелмонд Спорт (1994–1996). Завершив кар’єру у 27 років через травми.