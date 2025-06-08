Сергій Стаднюк

Півзахисник Юрій Вакулко залишив Кривбас. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін дії контракту із 27-річним хавбеком спливає у кінці червня. Його було вирішено не продовжувати.

Вакулко приєднався до Кривбаса влітку 2023 року. За цей час півзахисник провів 46 матчів у червоно-білій футболці, записавши на свій рахунок 2 гольові передачі: 41 зустріч у чемпіонаті України, 1 у Кубку, а також по 2 матчі в Лізі Європи та Лізі конференцій. У минулому сезоні Вакулко відіграв 19 матчів у Прем’єр-лізі, провівши на полі 1 446 хвилин. Разом із ним команда здобула історичну «бронзу» УПЛ та повернулася до єврокубків після 24-річної паузи.

Юрій є вихованцем одеської ДЮСШ-11, згодом – Академії Дніпра. У 18 років дебютував у Прем’єр-лізі за Дніпро, відзначившись голом у матчі проти Волині. У складі юнацьких збірних України провів 20 матчів і забив 2 голи. Також виступав за Партизан, Арсенал Київ, Дніпро-1 і Ригу.

Раніше Кривбас попрощався з півзахисником Максимом Луньовим.