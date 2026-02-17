Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко пояснив, якою буде трансферна політика клубу щодо футболістів з українським паспортом у поточне міжсезоння. Коментар керівника оприлюднила пресслужба криворіжців.

Щодо футболістів з українським паспортом, є одна чітка відповідь. Багато запитань від наших вболівальників. Зараз хотілося б сказати: якщо ми беремо якогось українського футболіста не з нашої академії, то тим самим зачиняємо двері перед нашими гравцями - дебютувати та грати в команді.

Було прийнято рішення, що надалі ми будемо розраховувати тільки на гравців, які будуть переходити як мінімум з «Кривбаса» U-19 в першу команду. Це наша перспектива, ми бачимо в цьому наше майбутнє.

Я розумію, вболівальникам це важко зрозуміти, чому саме так. Але потрібно набратися терпіння, потрібно довіряти. І потрібно рухатися вперед саме з цими гравцями. В майбутньому ми будемо досягати максимальних результатів у чемпіонаті України.