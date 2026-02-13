Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен підсумував перебіг підготовчого збору, який команда провела в Іспанії, а також поділився своїми враженнями від контрольного матчу проти Согндаля (2:1) та підсумував збори в Іспанії. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Гадаю, перші дві спаринги дали нам багато інформації про фізичну роботу, яку потрібно було виконати. Ми грали з двома командами, які були дуже сильними фізично, а також багато рухалися. Це дало нам багато інформації про те, куди потрібно прагнути, і, я думаю, що після перших двох матчів ми почали грати у футбол. Провели непогані спаринги з корейцями і китайцями. З цього моменту команда почала рости. Стало цікавіше спостерігати за молодими футболістами, які брали участь у всіх поєдинках.

Гадаю, Джозеф Джонс добре адаптується, і це також завдяки тому, що в нашій команді є кілька іспаномовних гравців, тому йому легко спілкуватися своєю мовою, а також знайомитися з українськими футболістами. Тож, я думаю, він добре справляється. Джонс - скромний хлопець, але постійно спілкується з іншими гравцями команди. Як я вже сказав, він добре адаптується, і це хороший старт для нього – забити гол за «Кривбас».

У нас був дуже хороший збір, також завдяки погоді. Ми не пропустили жодного тренування. Завдяки цьому мали змогу працювати щодня на вулиці. Поєднували це з роботою в тренажерному залі. В цілому у нас був хороший збір тут, на півдні Іспанії, і у нас були правильні суперники, щоб підготуватися до другої частини сезону.

Ми щодня слідкуємо за погодою в Україні, тому це одна з проблем, з якою ми зіткнемося по приїзду. Якщо температура трохи підвищиться, наша діяльність буде більш… як би це сказати, більш чіткою. Наразі все ще чекаємо актуальну інформацію про це.