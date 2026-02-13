У Кривбасі дуже задоволені проведеними зборами в Іспанії
Ван Леувен сказав усе, що думає про підготовку
близько 3 годин тому
Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен підсумував перебіг підготовчого збору, який команда провела в Іспанії, а також поділився своїми враженнями від контрольного матчу проти Согндаля (2:1) та підсумував збори в Іспанії. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Гадаю, перші дві спаринги дали нам багато інформації про фізичну роботу, яку потрібно було виконати. Ми грали з двома командами, які були дуже сильними фізично, а також багато рухалися. Це дало нам багато інформації про те, куди потрібно прагнути, і, я думаю, що після перших двох матчів ми почали грати у футбол. Провели непогані спаринги з корейцями і китайцями. З цього моменту команда почала рости. Стало цікавіше спостерігати за молодими футболістами, які брали участь у всіх поєдинках.
Гадаю, Джозеф Джонс добре адаптується, і це також завдяки тому, що в нашій команді є кілька іспаномовних гравців, тому йому легко спілкуватися своєю мовою, а також знайомитися з українськими футболістами. Тож, я думаю, він добре справляється. Джонс - скромний хлопець, але постійно спілкується з іншими гравцями команди. Як я вже сказав, він добре адаптується, і це хороший старт для нього – забити гол за «Кривбас».
У нас був дуже хороший збір, також завдяки погоді. Ми не пропустили жодного тренування. Завдяки цьому мали змогу працювати щодня на вулиці. Поєднували це з роботою в тренажерному залі. В цілому у нас був хороший збір тут, на півдні Іспанії, і у нас були правильні суперники, щоб підготуватися до другої частини сезону.
Ми щодня слідкуємо за погодою в Україні, тому це одна з проблем, з якою ми зіткнемося по приїзду. Якщо температура трохи підвищиться, наша діяльність буде більш… як би це сказати, більш чіткою. Наразі все ще чекаємо актуальну інформацію про це.
Раніше ван Леувен зізнався, що Кривбас для нього – задоволення.