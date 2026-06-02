Сергій Разумовський

ЛАСК офіційно оголосив про підписання лівого захисника Івана Дібанго. Камерунський футболіст приєднався до австрійського клубу на правах вільного агента після відходу з Кривбаса.

Як повідомила пресслужба ЛАСКа, контракт із 24-річним захисником розрахований на три сезони. Таким чином, Дібанго продовжить кар’єру в чемпіонаті Австрії та отримає можливість виступати на єврокубковому рівні.

Раніше Дібанго залишив Кривбас, не продовживши співпрацю з криворізьким клубом. У поточному сезоні він провів 19 матчів, у яких віддав три результативні передачі. Камерунець був одним із помітних легіонерів команди та регулярно використовувався на лівому фланзі оборони.

Відхід Дібанго з Кривбаса супроводжувався конфліктною ситуацією. Повідомлялося, що футболіст ночував у бухгалтерії клубу, вимагаючи виплати заборгованості, яку, за його словами, Кривбас мав перед ним. Після цього сторони так і не продовжили співпрацю, а гравець отримав статус вільного агента.

Перехід до ЛАСКа може стати для Дібанго важливим кроком у кар’єрі. У сезоні-2025/26 австрійська команда виграла чемпіонат і Кубок Австрії, оформивши золотий дубль. Завдяки цьому ЛАСК отримав право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.