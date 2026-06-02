Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (15 WTA) прокоментувала свій історичний вихід до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції. У чвертьфінальному поєдинку 23-річна спортсменка у трьох сетах переграла співвітчизницю Еліну Світоліну (7 WTA).

Одразу після завершення зустрічі на корті в Парижі Костюк звернулася до вболівальників і присвятила це досягнення рідній країні:

Перш за все хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую. Слава Україні. Марта Костюк

Для 15-ї ракетки світу Марти Костюк це перший у кар'єрі вихід до півфінальної стадії на турнірах серії Grand Slam в одиночному розряді.

