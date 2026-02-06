Сергій Разумовський

Кривбас повідомив про відхід центрального захисника Бакарі Конате та подякував футболісту за час у команді. 22-річний малієць надалі виступатиме в Ізраїлі за Маккабі Нетанья. Як зазначає пресслужба клубу, сторони досягли домовленості щодо повноцінного трансферу гравця.

Конате приєднався до криворізького клубу в липні 2024 року й провів у складі червоно-білих півтора року. За цей період захисник відіграв 30 матчів у всіх турнірах та відзначився одним забитим м’ячем. В УПЛ на його рахунку 28 поєдинків і 1 гол, ще двічі він виходив на поле в Кубку України. У Кривбасі побажали Конате подальшого прогресу, стабільної гри та успіхів у новому клубі й загалом у продовженні кар’єри.

Кривбас паралельно оголосив про підписання ще одного легіонера.