Сергій Разумовський

Кривбас офіційно повідомив про підписання нападника Шамі Адама, права на якого належать Хапоелю з Тель-Авіва. Криворізький клуб підсилив атакувальну лінію молодим форвардом, який має досвід виступів в ізраїльському футболі та вже встиг провести сезонний відрізок у статусі орендованого гравця.

За умовами угоди, Кривбас взяв 21-річного футболіста в оренду терміном на пів року. Також передбачена опція викупу, тож у разі вдалої адаптації та переконливої гри клуб матиме можливість оформити повноцінний трансфер після завершення орендного періоду.

Шамі Адам має подвійне громадянство — Ізраїлю та Судану. У Кривбасі форвард виступатиме під 11-м номером. Очікується, що він додасть команді варіативності в атаці, зможе закривати позицію центрального нападника та бути корисним у грі попереду завдяки своїм фізичним даним і руху без м’яча.

Першу частину поточного сезону Адам провів в оренді в Маккабі Яффа. У складі цього клубу він зіграв 16 матчів і відзначився двома забитими м’ячами. Тепер форвард спробує реалізувати себе в Україні, а Кривбас отримає можливість оцінити його потенціал у другій половині сезону.

