Кривбас отримав нового тренера
Клуб зробив заяву
близько 2 годин тому
Фото - ФК Кривбас
37-річний ексгравець Кривбаса Валерій Федорчук увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена. Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.
«Вітаємо Валерія Юрійовича з поверненням до Кривого Рогу та зичимо успіхів на новому етапі карʼєри», – йдеться у заяві клубу.
Окрім криворізької команди Федорчук також виступав за Дніпро, Львів, Карпати, Волинь, київське Динамо, Верес, Рух, Маріуполь та латвійську Ригу.
Наразі Кривбас займає п’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок в 16 матчах.
