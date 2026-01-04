Кривбас оголосив перших суперників на зимовому навчально-тренувальному зборі, повідомляє прес-служба клубу. 15 січня команда Патріка ван Леувена зіграє з Мітьюлланном, а 19 січня заплановано товариський матч із Орхусом. Час початку ігор буде повідомлено додатково.

У першій частині сезону Орхус впевнено лідирує у чемпіонаті Данії, а Мітьюлланн відстає від нього на чотири очки, займаючи другий рядок. Мітьюлланн також виступає у Лізі Європи, де йде на другому місці у загальному етапі.

Зимові збори Кривбасу відбудуться в Іспанії з 9 січня до 13 лютого. Під час підготовки команда проведе сім-вісім контрольних поєдинків.

Після 16 турів Кривбас набрав 26 очок і посідає п'яту позицію у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що лідер Кривбаса не залишить клуб без компенсації.