Кривбас перед стартом в УПЛ перевірив себе на фоні Динамо
Криворіжці завершили передсезонну
близько 2 годин тому
Кривбас в рамках підготовки до нового сезону УПЛ провів свій заключний спаринг проти найтитулованішого хорватського клубу - Динамо Загреб.
Граючи з 11 в меншості після вилучення Юрчеца, Кривбас зміг відзначитись першим, однак в підсумку Динамо сповна скористалось чисельною перевагою, тоді як українці здебільшого мали відпрацьовувати позаду.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Загреба з рахунком 5:1.
Контрольний матч
Динамо З - Кривбас 5:1
Голи: Відович, 20, Любічіч, 39, 47, Варела, 79, Вілівальд (автогол) 81 – Мендоза, 16.
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