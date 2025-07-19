Кривбас підписав ще одного легіонера
Сьомий новачок криворізького клубу цього літа
близько 18 годин тому
Фото: ФК Кривбас
Кривбас оголосив про підписання центрального захисника Карлоса Рохаса. Венесуельського гравця взяли в оренду на один сезон у Депортіво Ла Гуайра, повідомляє офіційний сайт криворізького клубу.
21-річний футболіст виступає за молодіжну збірну Венесуели, а також встиг отримати один виклик до національної команди Венесуели.
Рохас став сьомим новачком Кривбаса цього літа.
Торрес – вихованець Депортіво Ла Гуайра Каракас, Венесуела. Пройшов усі системи клубу – від юнацької та молодіжної до основної команди.
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