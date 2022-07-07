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«Кривбас» підписав екс-захисника «Зорі» та «Ворскли»

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«Кривбас» підписав екс-захисника «Зорі» та «Ворскли»
Євген Опанасенко / Фото - ФК Кривбас

Захисник Євген Опанасенко став гравцем «Кривбасу». Про це повідомляє прес - служба клубу.

За інформацією Transfermarkt, контракт розрахований на один сезон. Трансфер з «Інгульця» відбувся на правах вільного агента.

Опанасенко забив 15 м'ячів і віддав 12 результативних передач у 271 матчі. Виступав також за запорізький «Металург», «Чорноморець», «Зорю», «Коньяспор» і «Ворсклу».

Раніше до «Кривбасу» перебрався ще один екс-гравець «Інгульця».

Сергій Стаднюк
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Теги

Євген Опанасенко Кривбас Інгулець

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