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«Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця»

Досвідчений воротар не встиг навіть дебютувати за клуб із Петрового
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:48
«Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця»
Андрій Кліщук / Фото - Кривбас

Голкіпер Андрій Кліщук став гравцем «Кривбасу». Про це повідомляє прес-служба клубу.

30-річний воротар взимку перебрався до «Інгульця». Однак дебютувати за клуб з Петрового йому завадило повномасштабне вторгнення рф в Україну і зупинка чемпіонату.

Тепер же він перейшов до криворізького клубу на правах вільного агента. Контракт підписаний на один рік.

Раніше «Кривбас» оголосив про прощання одразу з 18 гравцями.

Сергій Стаднюк
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Кривбас Інгулець

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