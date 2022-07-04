Офіційно. «Кривбас» залишився практично без всіх гравців
«Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця»
Досвідчений воротар не встиг навіть дебютувати за клуб із Петрового
Андрій Кліщук / Фото - Кривбас
Голкіпер Андрій Кліщук став гравцем «Кривбасу». Про це повідомляє прес-служба клубу.
30-річний воротар взимку перебрався до «Інгульця». Однак дебютувати за клуб з Петрового йому завадило повномасштабне вторгнення рф в Україну і зупинка чемпіонату.
Тепер же він перейшов до криворізького клубу на правах вільного агента. Контракт підписаний на один рік.
Раніше «Кривбас» оголосив про прощання одразу з 18 гравцями.
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