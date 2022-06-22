«Кривбас» провів тренування за 60 км від окупованої рашистами території

Перше заняття під керівництвом Вернидуба

Криворізький «Кривбас» провів перше тренування під керівництвом нового головного тренера Юрія Вернідуба, Повідомляє прес-служба клубу.

Заняття відбулося в Кривому Розі, який знаходиться за 60 кілометрів від окупованих рашистами територій України.

Очікується, що перший збір «Кривбасу» пройде протягом 12 днів.

Нагадаємо, вчора Юрій Вернидуб був призначений головним тренером «Крівбасса». Він буде поєднувати роботу в клубі і службу в ВСУ указом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Тренер був переведений на службу в Кривий Ріг.