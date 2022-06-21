«Виносив «Реал», з перших днів у ЗСУ» – «Кривбас» записав хіт про Вернидуба

Офіційно. Вернидуб очолив «Кривбас»
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Відомий тренер очолив новачка УПЛ
Фото - ФК Кривбас
Криворізький «Кривбас» представив нового головного тренера Юрія Вернидуба запам'ятовується кліпом.
Нагадаємо, контракт з фахівцем підписаний на три роки. Головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний перевів Вернидуба в Кривий Ріг, щоб той міг виконувати тренерські обов'язки у вільний від служби час.
Сам тренер зазначив, що в нинішній складний час для нього честь працювати саме з українським клубом.
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