Сергій Стаднюк

Захисник Андрій Понєдєльнік залишив Кривбас. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після трьох сезонів співпраці 28-річний футболіст попрощався з представником УПЛ. Контракт, що діє до кінця червня, було вирішено не продовжувати.

Від липня 2022 року Понєдєльнік провів у складі криворізького клубу 82 офіційні матчі. У них гравцеві вдалося відзначитися 5 голами та 2 результативними передачами.

У період перебування гравця у Кривбасі клуб повернувся до УПЛ, здобув бронзові медалі чемпіонату України та провів матчі в єврокубках. Зокрема проти майбутнього фіналіста Ліги конференцій – Бетиса.

Раніше голкіпер Кривбаса відверто зізнався, що має пропозиції й залишить клуб.