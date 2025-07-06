Кривбас знайшов нового голкіпера в УПЛ
Відомі деталі угоди
близько 1 години тому
Фото - ФК Карпати
Кривбас та Карпати погодили річну оренду голкіпера Олександра Кемпіна, повідомляє пресслужба клубу.
По завершенні сезону 2025/26 Кривбас матиме право викупити контракт. У новій команді голкіпер гратиме під 12 номером.
Кемкін покликаний замінити в Кривбасі Андрія Кліщука, який на правах вільного агента підписав контракт з Карпатами.
Раніше повідомлялося, що в послугах Кемкіна була зацікавлена Олександрія.
Кемкін відіграв в дебютному сезоні за Карпати 19 матчів, а в другій частині чемпіонату поступився місцем у воротах Якову Кінарейкіну.
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