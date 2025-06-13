Голкіпер Карпат може перейти в Олександрію
Футболіст близький до зміни клубної прописки
35 хвилин тому
Фото: ФК Карпати
Воротар львівських Карпат Олександр Кемкін перейде в Олександрію. Як повідомляєолександр, «містяни» домовилися про перехід 22-річного українського голкіпера.
Львівський клуб готовий відпустити свого футболіста, адже знайшов йому заміну – ексворотаря криворізького Кривбаса Андрія Кліщука.
За інформацією джерела, Олександрія та Карпати провели успішні перемовини, сторонам залишилося обговорити останні деталі майбутньої угоди.
За підсумками минулого сезону Олександрія зайняла друге місце в турнірній таблиці УПЛ.