Сергій Разумовський

Скаут Мілана був присутній на матчі Серії А між Фіорентиною та Торіно, який завершився нічиєю 2:2, щоб наживо переглянути гру форварда Мойзе Кіна. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X.

У цьому поєдинку 25-річний нападник відзначився забитим м’ячем, додатково привернувши увагу представників россонері. Кін входить до списку потенційних трансферних варіантів Мілана на наступний сезон — клуб розглядає його як одного з кандидатів для підсилення атакувальної лінії.

У поточній кампанії Кін провів 26 матчів, у яких набрав 8 результативних дій: 7 голів і 1 асист. Нагадаємо, Кін забивав у фатальному для Динамо матчі Ліги конференцій (2:1), після якого кияни втратили усі шанси на плей-оф єврокубка.