Сергій Разумовський

У матчі-відповіді стикового раунду плей-оф Ліги конференцій Кристал Пелас на своєму полі здолав Зріньскі та оформив вихід далі, підтвердивши статус фаворита після несподіваної нічиєї 1:1 у першій зустрічі в Мостарі. Контраст між командами був відчутний ще на загальному етапі: обидві грали проти київського Динамо, і Крістал Пелас тоді переміг 2:0, тоді як Зріньскі зазнав розгрому 0:6.

У Лондоні господарі з перших хвилин забрали м’яч і постійно тиснули, тоді як гості до перерви спромоглися лише на один удар, який полетів повз ворота. Уже на старті матчу після подачі Вортона небезпечно пробивав Ґессан – рикошет від Баришича спрямував м’яч поруч зі стійкою. Наступні навіси того ж Вортона виглядали не менш гостро, і один із них зрештою став результативним.

На 36-й хвилині 22-річний півзахисник подав зі стандарту з правого флангу, а Лакруа головою переправив м’яч у сітку. Центрбек виходив на матч із певними сумнівами через ушкодження, отримане в Мостарі, але все ж зіграв і відзначився – це був його перший гол з 6 листопада минулого року, коли він також забивав у єврокубках АЗ Алкмару.

Після перерви Крістал Пелас знизив інтенсивність і більше контролював темп, адже рахунок його влаштовував. Зріньскі наче й почав бити частіше, але реальної роботи у Гендерсона не додалося. Натомість у кінцівці господарі знову ввімкнулися: Гессан і Сарр по черзі виходили на побачення з голкіпером Карачичем, який обидва рази виручив, однак у компенсований час Джонсон вивів Ґессана на вигідну позицію, і цього разу форвард свій шанс реалізував, поставивши крапку в протистоянні.

Ліга конференцій. Стиковий раунд плейоф, матч-відповідь

Кристал Пелас – Зріньскі 2:0

Голи: Лакруа 36, Ґессан 90+3

Кристал Пелас: Гендерсон, Річардс, Лакруа, Канво, Муньйос, Вортон (Г’юз 56), Камада, Мітчелл, Сарр, Ларсен (Джонсон 73), Ґессан

Зріньскі: Карачич, Вранькович, Барішич, Дуймович, Мамич, Джурасек (Мемія 87), Савич, Абрамович (Лагумджія 87), Іванчич (Чавар 87), Мікич (Юрич 79), Чуже (Сакота 67)

Попередження: Канво 12, Ларсен 30, Вортон 49 – Джурасек 35, Абрамович 45+2, Мікич 66